Дождь и прохлада: синоптики дали свежий прогноз

16.04.2019 18:05

17 апреля на больше части территории Украины сохранится дождливая и прохладная погода, потепления следует ожидать не раньше, чем с 18 числа.

Об этом 16 апреля сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"17 апреля в Украине погода будет так себе. Будут идти дожди, ветер и еще будет холодно,+7 - +12 градусов максимально. Потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля.

В Киеве завтра дождь, ветер, +10 градусов. Но уже в четверг рассветет. Не унывайте, еще немного - и солнышко придет", - написала она.