Последние новости раздела
- Дождь и прохлада: синоптики дали свежий прогноз18:05
- Зеленский побеждает Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%, - опрос КМИС17:18
- У Савченко рассказали, когда нардеп придет в Раду16:55
- Эстафету распыления газа в школе передали в Одесскую область: пострадали 20 человек16:13
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Названо количество украинцев, получивших паспорт РФ с начала войны на Донбассе12:51
- В Украине рекордно подорожала капуста10:45
- Лукашенко озвучил условие завершения войны на Донбассе07:30
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)22:17
Дождь и прохлада: синоптики дали свежий прогноз
16.04.2019 18:05
17 апреля на больше части территории Украины сохранится дождливая и прохладная погода, потепления следует ожидать не раньше, чем с 18 числа.
Об этом 16 апреля сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
"17 апреля в Украине погода будет так себе. Будут идти дожди, ветер и еще будет холодно,+7 - +12 градусов максимально. Потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля.
В Киеве завтра дождь, ветер, +10 градусов. Но уже в четверг рассветет. Не унывайте, еще немного - и солнышко придет", - написала она.
Теги: Донбасс, похолодание, дождь, прогноз погоды
Читайте также:
- Прогноз погоды: по всей стране будет солнечно, только на западе – дожди
- Украина попала под удар мощного антициклона: погода резко ухудшится
- В начале недели в Украине будет прохладно и дождливо
- Неожиданная прохлада и дожди, - прогноз синоптика на всю неделю
- Погода 28 августа: дожди и похолодание
- Верится с трудом: Украину накроют прохладные дожди
- На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16:38
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Мариуполем: ДРГ россиян разгромили с дистанции, отбросив назад с потерями15:19
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины14:33
- В Мариуполе под колеса авто попал мальчик14:23
- Ситуация на КПВВ ОРДО: на «Каргиле» очередь стоит мертво, на Гнутово быстрый пропуск 13:57
- "Спасибо России за ЛДНР", - жители Донецка рассказали россиянам, какой ад Москва устроила на Донбассе13:35
- Беспилотники ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе 13:11
- В одной из школ Донецка изъяли «радиоактивные предметы». Дончане встревожены12:33
- У боевиков ДНР-ЛНР серьезные проблемы с "призывом": названы причины и на что готовы главари12:10
- Дождь и прохлада: синоптики дали свежий прогноз18:05
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Зеленский побеждает Порошенко с рейтингом 72,2% против 25,4%, - опрос КМИС17:18
- У Савченко рассказали, когда нардеп придет в Раду16:55
- На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16:38
- Эстафету распыления газа в школе передали в Одесскую область: пострадали 20 человек16:13
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО15:34
- Боевики пошли на штурм ВСУ под Мариуполем: ДРГ россиян разгромили с дистанции, отбросив назад с потерями15:19
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Стало известно, почему опасно повторно использовать пластиковые бутылки22:16
- Медики развенчали семь популярных мифов о яйцах18:00
- Просто счастливчики: кому из знаков зодиака повезет летом-201916:45
- Парламентские баталии за языковой закон13:10
- Как сделать так, чтобы всегда везло10:03
- Врачи облегчили симптомы аутизма с помощью кала09:00
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- 10 народных примет, которые всегда сбываются
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП
- Знаки Вселенной, которые предупреждают нас об опасности
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины