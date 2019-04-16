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Дождь и прохлада: синоптики дали свежий прогноз

16.04.2019 18:05
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Дождь и прохлада: синоптики дали свежий прогноз

17 апреля на больше части территории Украины сохранится дождливая и прохладная погода, потепления следует ожидать не раньше, чем с 18 числа.
Об этом 16 апреля сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.
"17 апреля в Украине погода будет так себе. Будут идти дожди, ветер и еще будет холодно,+7 - +12 градусов максимально. Потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля.
В Киеве завтра дождь, ветер, +10 градусов. Но уже в четверг рассветет. Не унывайте, еще немного - и солнышко придет", - написала она.



Теги: Донбасс, похолодание, дождь, прогноз погоды
 
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