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Эстафету распыления газа в школе передали в Одесскую область: пострадали 20 человек
На территории одной из школ в Беляевском районе Одесской области на перемене неизвестный распылил газовый баллончик. В результате были госпитализированы около 20 учеников. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в области, передает from-ua.
"В полицию поступило сообщение от директора учебного заведения о том, что неизвестный на перемене распылил газовый баллончик в помещении класса. В результате в медицинское учреждение были госпитализированы около 20 учеников. Впоследствии аналогичное сообщение поступило и из местной больницы", - прокомментировали в полиции.
Сейчас на месте происшествия работают полицейские. После установления обстоятельств этому факту будет дана соответствующая правовая квалификация.
Напомним, вчера в школе № 1 города Черкассы 75 детей отравились неизвестным веществом. Причиной массового отравления детей в школе стало распыление четырех баллончиков со слезоточивым газом.
Теги: Донбасс, школа, Одесская область, газ
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