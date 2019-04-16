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Лукашенко озвучил условие завершения войны на Донбассе

16.04.2019 07:30
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Лукашенко озвучил условие завершения войны на Донбассе

Глава Беларуси заявил, что его государство готово сыграть большую роль в урегулировании конфликта на Донбассе, если между РФ и Украиной будут соответствующие договоренности. Лукашенко отметил, что на украинской территории гибнут не чужие для белорусов люди.

Также он добавил, что вооруженный конфликт на Донбассе недавно обсуждался со спецпредставителем ОБСЕ в ТКГ Мартином Сайдиком, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Белта". "Бацька" отметил, что в случае договоренностей между президентами Украины и Российский Федерации, Беларусь исполнит роль "примирителя".

Лидер белорусов пожаловался, что как только он начинает говорить об Украине, об него "вытирают ноги" то в украинском государстве, то в России. Кроме того, по его мнению, война на Донбассе опасно влияет на Беларусь.



Теги: Россия, Донбасс, война, Беларусь, примирение, ОБСЕ, Лукашенко
 
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