Несколько способов сорвать смену власти в стране

16.04.2019 14:58

Нынешние президентские выборы, похоже, получили переходное знамя самых грязных в истории Украины, переплюнув даже истерию 1999 года. Похоже, что у нынешних хозяев Банковой есть очень веские причины цепляться за власть всеми возможными способами. И чем больше глупостей и гадостей они делают, тем выше вероятность, что им этого не забудут и не простят. Что, в свою очередь, может толкнуть их на самый отчаянный шаг: сорвать выборы любой ценой. Для этого у них осталось всего несколько дней…

«Путин нападает»

Конечно же, просто взять и заявить «извините, граждане, выборов не будет, расходимся» нельзя. Так не поступают даже в странах с авторитарным режимом, хотя тамошним диктаторам проще – свои 95% они получают в любом случае. Петр Алексеевич об этом не может и мечтать, и дело тут даже не в демократии: думается, что если бы в бюллетенях была только его фамилия, то 4/5 голосовавших просто написали бы на ней всё, что думают об «отце нации».

Даже чтобы просто отложить выборы на более поздний срок, требуется какая-то законная причина или очень убедительный повод. Вы думаете, что на Банковой не прорабатывали разные варианты? Не зря весь прошлый год тема возможного переноса президентских выборов была у всех на устах. Но единственным вариантом, позволяющим сделать это более-менее законно, было введение военного положения. Поэтому украинцы с тревогой ожидали внезапного обострения на Донбассе или даже столкновений украинской и российской армий на Перекопе.

Тревожные предчувствия почти сбылись: 25 ноября произошла «Керченская битва» (хорошо хоть никого не убили), а уже на следующий день Порошенко ввел в Украине военное положение. Правда, сроком на 1 месяц и лишь в 10 областях - это было скорее «пробное» военное положение, зондирующее реакция и самих украинцев, и «мирового сообщества». Украинцы лишь сердито побурчали, а вот Запад, видимо, послал Порошенко «потужный сигнал», поскольку продлевать военное положение и переносить выборы он не стал.

И, тем не менее, в январе-марте слухи о новом «блицкриге» Петра Алексеевича несколько раз вновь и вновь будоражили общественность. Причем, не только тем, что это было бы поводом для военного положения и срыва выборов, но и пониманием бессмысленности жертв, принесенных в угоду политики. Ведь настоящая военная операция требует больших сил, тщательной подготовки и грамотного руководства – да и то это не гарантирует успеха, мелкая же стычка ради «шума» это просто напрасно посланные на убой солдаты.

Но вот состоялся первый тур выборов, и тема их отмены под соусом военного положения вроде бы стала неактуальной. Вроде бы – если считать, что сорвать выборы между турами способен только безумец. Но кто знает, где границы дозволенного у команды Порошенко? Поэтому очередной «красной датой» (надеемся, последней) стало 17-18 апреля.

И снова никакой конкретной информации (как и ранее), только лишь слухи и предположения. Больше всего говорят о том, что Банковая снова устроит какой-то спектакль в Керченском проливе, но, возможно, уже более резонансный. То ли снова пошлет туда украинские катера, но уже в сопровождении корабля или воздушного эскорта некой третьей стороны (одной из стран НАТО). То ли на какой-то проходящей пролив барже что-то взорвется, и Россию тут же обвинят в атаке на мирное судно. Повторим, это лишь ходящие в народе слухи.

Другой вариант – вспыхнувший за какую-то «серую зону» на Донбассе бой с применением гаубиц и РСЗО. Это более вероятный сценарий, поскольку, опять же, по неофициальной информации, Вашингтон запретил Порошенко «дразнить русского медведя», то есть устраивать выпады непосредственно против России. Грозить издалека с трибуны кулачком, рассказывать про «войну с агрессором» – можно, устраивать столкновения непосредственно с российскими вооруженными силами – нельзя. Возможно, Белый Дом предупредил, что в этом случае не станет заступаться за Украину. Ну а «зона АТО» дело темное, пойди та разбери, кто первый из миномета по сараю жахнул!

Оба этих варианта можно использовать как повод для подъема ВСУ в ружье, под вопли «Путин напал!». С последующим объявлением военного положения и отменой (переносов) выборов, под предлогом «в виду невозможности их проведения».

Второй тур не состоится?

Вероятность введения военного положения является чисто гипотетической, основанной на предположениях. А вот уже угроза срыва выборов путем признания их несостоявшимися вполне реальна. Конкретная информация об этом поступает со всех концов Украины, но в первую очередь из тех регионов, где Порошенко с треском проигрывает Зеленскому. Одной из первых об этом заявила известная журналистка Соня Кошкина, через пару дней тему подхватили многие ведущие СМИ.

Ситуация, в общем, следующая: к 15 апреля должно было завершиться переформирование участковых избирательных комиссий для проведения второго тура выборов. Это чисто техническая процедура, во время которой представители проигравших кандидатов выбывают из комиссий, а на их место приходят дополнительные представители от двух кандидатов, вышедших во второй тур. Численный состав комиссий от 12 до 16 членов, а значит, ко второму туру от Порошенко и Зеленского туда должны были войти дополнительно 4-5 представителей.

Однако на многих округах избирательные штабы Порошенко не прислали своих людей в участковые избирательные комиссии. О масштабе проблемы можно судить по имеющимся цифрам: в Черниговской области нехватка членов комиссий насчитывает 1800 человек, в Днепропетровской и Кировоградской по 4000! И весь этот недокомплект только от избирательных штабов Порошенко. По сути, это означает практическую блокаду выборов в трех областях. Да и только ли в трех?

Конечно, по закону, в подобных случаях окружная избирательная комиссия имеет право сама доукомплектовать состав участковых комиссий людьми, «мобилизованными» из общественных организаций или бюджетных учреждений. Но на всё про всё закон отводил только три дня (с 12 по 15 апреля), и это были выходные дни – так что даже при всем желании полностью закрыть эти огромные дыры было невозможно.

Проблема стала настолько очевидной, что Порошенко, выступая 14 апреля на Олимпийском стадионе, был вынужден оправдываться, спешно снимая с себя вину. Президент привычно перекрутил суть проблему вверх ногами, и с напускной искренностью заявил, что «ни у кого, никакими технологиями» не получится сорвать второй тур выборов – мол, он это гарантирует! Ага, как будто это не его избирательный штаб всё это устроил. Как он только сюда Путина не приплел?

Что теперь? Это станет известно только 22 апреля, когда выяснится количество участковых комиссий, где из-за отсутствия кворума нельзя будет принять никакого решения, включая подсчет голосов. В таком случае, выборы на этом участке не состоятся, но это еще не всё: если таких участковых комиссий в округе будет много, то это может сорвать выборы на уровне избирательного округа. А сколько может быть таких округов?

Что дальше? Думается, что если даже сорвать выборы в половине регионов страны, то остальные вряд ли выберут Порошенко. Значит, эту технологию можно использовать только для того, чтобы признать выборы несостоявшимися – как минимум в тех округах, где они провалятся. И назначить там повторное голосование, по сути, тот самый «третий тур», о котором уже поговаривают в Украине. Через пару недель, а может и через месяц – лишь бы выиграть еще немного времени, за которое попробовать переломить ситуация в свою пользу.

Стоит заметить, что подобные «фокусы» команда Порошенко могла позаимствовать из архивов предыдущих президентов. Но тогда их реализации мешала мощная общественная поддержка оппозиции, сейчас же Банковая, возможно, рассчитывает на то, что её никто не остановит. И действительно, кто и что им может помешать? «Ай-ай-ай!» с Запада?

Нет кандидата – нет и выборов!

Главная проблема команды Порошенко в том, что на нынешних выборах подавляющее большинство украинцев голосуют против действующего президента. Это подтверждают последние опросы, согласно которым во втором туре он получит поддержку менее 30% избирателей. А почему так? Потому что Петру Алексеевичу очень не повезло, что во второй тур против него не вышел кандидат, намного худший, чем он сам, из которого можно было бы реально слепить какое-то исчадие ада. С Зеленским такого не получается, ему пока просто нечего предъявить, кроме нелепых обвинений в наркомании или «насмехательстве над Украиной».

А что еще хуже для Банковой, в отличие от пророссийских Бойки и Вилкула или прозападных Тимошенко и Гриценко, пасущихся только на одной половине электората, Зеленский побеждает почти во всех регионах Украины – и лишь в западных областях у него паритет с Порошенко. То есть «комик» поломал всю сложившуюся политическую систему Украины, исправно работавшей двадцать лет, еще со времен перевыборов Кучмы - разделавшей избирателей страны на два враждующих друг с другом лагеря.

А в этой системе выросли все современные украинские политики, включая Порошенко, и они просто не знают, как работать с электоратом по-другому. Можно сказать, что Зеленский мешает теперь не только Порошенко! Да, остальные уже продули президентские выборы, но ведь через полгода (или даже раньше) будут парламентские, партии уже готовят к ним лозунги про «неизменность европейского курса» и «необходимость диалога с Россией». Что если Зеленский и тут сломает их планы? А с чем они пойдут на выборы через пять лет?

Поэтому неудивительно, что сразу после первого тура среди украинцев пошли разговоры о том, что Зеленского могут просто «убрать». Как говорится, нет человека – нет и проблем, а в данном случае это приведет либо к выходу во второй тур следующего по очереди (Тимошенко), либо к новым перевыборам вообще. Вскоре об этом прямо высказался журналист Александр Дубинский.

Возможно, вероятность этого тоже достаточно высока, поскольку сразу после этого «порохоботы» бросились отводить подозрения от своего босса, заявляя, что устранение Зеленского может быть выгодно только Кремлю, в качестве очернения светлого лика Петра Алексеевича. И они же сами дополнили этот вариант тем, что после такого убийства президент тоже может объявить военное положение.

Кажется, что это уже запредельная «чернуха» даже для Украины. Однако вспомним 1999 год, когда за несколько месяцев до начала избирательной гонки якобы в случайно автокатастрофе погиб лидер «Народного Руха» Вячеслав Черновол. После его смерти «Рух» распался, а голоса электората западных областей достались Леониду Кучме. Расследование гибели Черновола, кстати, так и осталось незавершенным. Возможно, о нём многое бы мог рассказать Константин Брыль, который на момент гибели Черновола командовал районной ГАИ, и он же организовывал осмотр места происшествия – а уже через пару месяцев он возглавил ГАИ Киевской области. Тот самый Брыль, которого в 2015 году Порошенко назначил заместителем губернатора, а через год губернатором Запорожской области.

Можно вспомнить и «несчастный случай на охоте», случившийся с Евгением Кушнаревым, со смертью которого «донецкие» полностью подчинили себя Партию Регионов. Про таинственные самоубийства Кравченко и Кирпы. Или смерть весной 2015 года регионалов Михаила Чечетова, Станислава Мельникова и Александра Пеклушенко. Кстати, последний был губернатором Запорожской области в 2011-2014 году, что-то слишком много совпадений.

Так вот, как вы сами видите, политики в Украине гибли и ранее. В основном якобы в результате несчастных случаев – но ведь и про Зеленского уже «пошутили» в ролике, где его сбивает КАМАЗ. Кстати, деятелей культуры в Украине тоже убивали – не будем забывать про Олеся Бузину! Убили писателя, могут убить и артиста…

Особую озабоченность при этом вызывают предстающие дебаты на Олимпийском стадионе 19 апреля. Это не просто открытое место, где будет находиться кандидаты в президенты, это место, где они будут почти рядом друг с другом. Выгодная ситуация для того, кто потом мог бы сказать, мол, хотели убить меня, но попали в моего оппонента! А кто стрелял? Ну как кто, агент Кремля!

Источник from-ua.