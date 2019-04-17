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Адвокат рассказал о планах Рубана участвовать в обмене пленными
17.04.2019 13:40
Адвокат подозреваемого в подготовке теракта экс-руководитель центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан, Валентин Рыбин в эфире программы «Нині вже» («Прямо сейчас») на Громадском заявил, что его подзащитный планирует вернуться к вопросу обмена пленными.
«Рубан может поехать на оккупированные территории только в одном случае. Он планирует вернуться к вопросу обмена пленными. Я думаю у него там достаточно людей, которые будут с ним говорить и будут его слушать», — сказал правозащитник.
По словам адвоката, Рубан останется на территории Украины, ведь следующее судебное заседание, запланированное на 7 мая.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пленные, обмен пленными
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