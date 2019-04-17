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Астролог предрекает кардинальный переворот в день выборов

17.04.2019 08:00
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Астролог предрекает кардинальный переворот в день выборов

По словам астролога Влада Росса, в этот день возможны большие неожиданности.

Венера входит в зодиакальный знак Овна, а Солнце соединяется с Ураном, и это сулит полный переворот реальности.

Реализация планов может происходить в совершенно неожиданном и незапланированном ключе. Например, на выборах Астролог предсказал о перевороте в день выборовможет победить не тот человек, которому пророчили победу.

Но интересно, что символом этого дня будет голубка – голубь мира, поэтому день не должен быть отмечен чем-то негативным. Например, фальсификации, если они будут применены, не должны сработать.

В любом случае, президент, который будет избран в этот день, должен нести свет – свет мира.

Что касается явки на выборах, то она должна быть высокой, особенно за счет молодежи. Дело в том, что 17 апреля Меркурий войдет в зодиакальный знак Овна, всё начнет крутиться, а молодежь заметно активизируется.

Но нужно идти за ситуацией, которая будет складываться в этот день. Необходимо действовать активно, проявлять решимость, готовность принимать то, что легко идет в руки.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, переворот, астролог, выборы президента
 
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