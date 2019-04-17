Автограф Зеленского подскочил в цене: коллеционеры могут разбогатеть на время выборов

17.04.2019 08:15

Коллекционеры собирающие автографы знаменитостей, могут неплохо разбогатеть на подписи Владимира Зеленского подпись кандидата в президенты Украины резко взлетела в цене. Об этом рассказал одесский журналист и коллекционер автографов Дмитрий Бакаев изданию «Иод.media».

«Еще год назад его подпись котировалась в районе 50−100 гривен. Теперь цена взлетела — на формуах коллекционаров и OLX дают 5500 гривен. Примерно столько же стоит и подпись Юрия Гагарина. Вообще, когда дорожают автографы — это нехорошо для знаменитости. Значит, она при смерти. Или уже умерла. То есть переходит в графу „редкости“. Но в случае с Зеленским сказался ажиотаж», — рассказал одесский журналист и коллекционер автографов Дмитрий Бакаев.

Журналист прогнозирует, что такая цена продержится недолго. Так например роспись экс президента Ющенко стоит сейчас всего 1200 гривен. Автографы других политиков стоят примерно также и значительно уступают стоимости автографов известных музыкантов. Например автограф Владимира Высоцкого стоит до 200 тысяч гривен. Но только в случае, если подпись подлинная.

«Подделок очень много. Солидные агентства, выставляющие автографы на продажу, выдают сертификаты, что sign настоящий. Но мошенники наловчились подделывать и сертификаты. Лучшей защитой от фальшивок будет, если продавец сфотографировал знаменитость во время того, как она расписывается», — советует Бакаев.

Источник: https://donpress.com