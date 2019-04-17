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Дебаты кандидатов: Порошенко согласился на встречу с Зеленским в Олимпийском
17.04.2019 16:00
Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко согласился принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским 19 апреля в 19:00 на НСК «Олимпийский».
Об этом странице Порошенко в Facebook.
«Приди и поддержи Петра Порошенко! Вместе победим! #CтадионТакСтадион», — сказано в сообщении.
Также отмечается, что дебаты кандидатов начнутся в 19:00. На странице главы государства призывают сторонников Порошенко поддержать своего кандидата и прийти на дебаты
«Если вы готовы поддержать своего кандидата, то заполняйте анкету, и вам позвонит кто-то из наших волонтеров. Анкета здесь. Рассмотрим. Поможем. До встречи!», — говорится в сообщении.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, дебаты, Порошенко
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