Дебаты кандидатов: Порошенко согласился на встречу с Зеленским в Олимпийском

17.04.2019 16:00

Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко согласился принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским 19 апреля в 19:00 на НСК «Олимпийский».

Об этом странице Порошенко в Facebook.

«Приди и поддержи Петра Порошенко! Вместе победим! #CтадионТакСтадион», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что дебаты кандидатов начнутся в 19:00. На странице главы государства призывают сторонников Порошенко поддержать своего кандидата и прийти на дебаты

«Если вы готовы поддержать своего кандидата, то заполняйте анкету, и вам позвонит кто-то из наших волонтеров. Анкета здесь. Рассмотрим. Поможем. До встречи!», — говорится в сообщении.

Источник: https://donpress.com