Дебаты на носу: Зеленский рассказал, где можно взять билеты

17.04.2019 12:00

Кандидат в президенты Владимир Зеленский единолично объявил о начале распространения билетов на дебаты с президентом Украины и кандидатом в президенты Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".

Об этом Зеленский заявил через видеозапись опубликованную в facebook, передает УП.

"Дебаты 2019 19 апреля в 19.00 - свободный доступ. Распространение билетов начинается прямо сейчас", - сказал он, обвинив своего оппонента в попытке разделить людей.

В сообщении к видеозаписи указывается, что доступны бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона на сайте: https://debaty2019.org.ua

Как отмечается, на одного человека можно зарегистрировать 2 бесплатных билета.

При этом остается непонятным, почему о распространении билетов объявляет один из кандидатов и будут ли эти билеты действительны для прохода на стадион 19 апреля.

Также после переговоров штабов кандидатов, о проведении дебатов открытым оставался и вопрос времени их начала. Зеленский же указывает, что дебаты состоятся в 19:00. Согласовано ли это время со штабом Порошенко неизвестно.

Пока при попытке загрузить страницу для заказа билетов сайт не отвечает.

Источник: https://from-ua.com