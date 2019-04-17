Гройсман рассказал, как увеличил зарплату военным

17.04.2019 15:40

Кабинету министров удалось 1,6 раза увеличить размер заработной платы военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», об этом сегодня премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в ходе представления на заседании правительства отчета работы Кабмина за три года. «Особое внимание мы уделяем поддержке наших военных. В 1,6 раза увеличена зарплата бойцам ВСУ. Более 5000 квартир предоставлено представителям Национальной гвардии, спасателям, пограничникам и воинам Вооруженных сил», - сказал Гройсман.



Также он отметил, что впервые в 2018 году государство выделило 1,6 миллиардов гривен на жилье работникам Национальной полиции и ГСЧС.



В общей сложности, отметил премьер-министр, на протяжение трех лет правительству удалось выполнить главные задачи: остановить экономическое падение и начать восстанавливать экономику, делать «капитальный ремонт» страны, обеспечить повышение качества жизни украинцев.