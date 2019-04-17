Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Гройсман рассказал, как увеличил зарплату военным

17.04.2019 15:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Гройсман рассказал, как увеличил зарплату военным

Кабинету министров удалось 1,6 раза увеличить размер заработной платы военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», об этом сегодня премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в ходе представления на заседании правительства отчета работы Кабмина за три года. «Особое внимание мы уделяем поддержке наших военных. В 1,6 раза увеличена зарплата бойцам ВСУ. Более 5000 квартир предоставлено представителям Национальной гвардии, спасателям, пограничникам и воинам Вооруженных сил», - сказал Гройсман.

Также он отметил, что впервые в 2018 году государство выделило 1,6 миллиардов гривен на жилье работникам Национальной полиции и ГСЧС.

В общей сложности, отметил премьер-министр, на протяжение трех лет правительству удалось выполнить главные задачи: остановить экономическое падение и начать восстанавливать экономику, делать «капитальный ремонт» страны, обеспечить повышение качества жизни украинцев.



Теги: Донбасс, зарплата, военные, Гройсман
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх