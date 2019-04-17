- Гройсман рассказал, как увеличил зарплату военным15:40
- Второй уровень опасности: на Донетчину возвращается зимняя погода15:04
- В Киев свозят спецназ с полным боекомплектом, генералы Порошенко готовят путч, - Рыбчинский14:49
- У Порошенко заявляют, будто разрыв в рейтингах сократился14:15
- Украинцы возмущены намерением министра культуры Нищука восстанавливать Нотр-Дам14:00
- Адвокат рассказал о планах Рубана участвовать в обмене пленными13:40
- Зеленский записал новое обращение и рассказал о требованиях Порошенко: «Делят людей»13:20
- Тройной капкан для Петра Порошенко – мнение13:07
- Изменение тарифов на газ с мая: «Нафтогаз» обратился к Кабмину12:48
- В штабе Зеленского рассказали о переговорах по дебатам12:30
Гройсман рассказал, как увеличил зарплату военным
Кабинету министров удалось 1,6 раза увеличить размер заработной платы военнослужащим Вооруженных сил Украины.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», об этом сегодня премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в ходе представления на заседании правительства отчета работы Кабмина за три года. «Особое внимание мы уделяем поддержке наших военных. В 1,6 раза увеличена зарплата бойцам ВСУ. Более 5000 квартир предоставлено представителям Национальной гвардии, спасателям, пограничникам и воинам Вооруженных сил», - сказал Гройсман.
Также он отметил, что впервые в 2018 году государство выделило 1,6 миллиардов гривен на жилье работникам Национальной полиции и ГСЧС.
В общей сложности, отметил премьер-министр, на протяжение трех лет правительству удалось выполнить главные задачи: остановить экономическое падение и начать восстанавливать экономику, делать «капитальный ремонт» страны, обеспечить повышение качества жизни украинцев.
Теги: Донбасс, зарплата, военные, Гройсман
- Донецким производителям "Кольчуг" выплатили долги по зарплате
- С 1 апреля военные на передовой и в Азовском море будут получать повышенную доплату
- ВОЕННЫМ СНОВА ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ
- Кабмин пересчитает зарплату находящимся в плену военнослужащим
- Украинским военным значительно повысят размер денежного обеспечения
- Второй уровень опасности: на Донетчину возвращается зимняя погода15:04
- Война на Донбассе: боевики пустили в ход минометы и гранатометы, есть раненые11:15
- Порошенко заявил о своей встрече с Путиным для решения вопроса о выводе войск с Донбасса07:21
- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- "ЛДНР" должны выбирать президента Украины: заявление Захаровой на росТВ вызвало скандал20:05
- ВСУ нанесли боевикам смертельный удар. ВИДЕО19:06
- На праздники из Киева в Мариуполь пустят дополнительный поезд18:34
- На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины16:38
- Гройсман рассказал, как увеличил зарплату военным15:40
- Пожар в Нотр-Даме: На восстановление собора уже собрали миллиард евро15:20
- Второй уровень опасности: на Донетчину возвращается зимняя погода15:04
- В Киев свозят спецназ с полным боекомплектом, генералы Порошенко готовят путч, - Рыбчинский14:49
- Писатель Дмитрий Быков госпитализирован с подозрением на инсульт14:40
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- У Порошенко заявляют, будто разрыв в рейтингах сократился14:15
- Украинцы возмущены намерением министра культуры Нищука восстанавливать Нотр-Дам14:00
- Адвокат рассказал о планах Рубана участвовать в обмене пленными13:40
- Зеленский записал новое обращение и рассказал о требованиях Порошенко: «Делят людей»13:20
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Как быстро бросить курить: придуман новый способ09:29
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Уснуть за 5 минут: названы эффективные способы22:37
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- «Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма