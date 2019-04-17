Изменение тарифов на газ с мая: «Нафтогаз» обратился к Кабмину

17.04.2019 12:48

«Нафтогаз Украины» просит правительство отменить решение о повышении цены на газ для населения с 1 мая на 15%. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила пресс-служба компании.

«"Нафтогаз" обратился в Кабинет министров Украины с просьбой отменить утвержденное им положение, которое требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести в него соответствующие изменения», – сказано в сообщении.

В компании отмечают, что это положение предусматривает повышение на 15% цены на газ для розничных поставщиков топлива населению, производителей тепловой энергии и других защищенных категорий потребителей – до 7184,8 грн за тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку и распределение).

При этом в компании подчеркивают, что рыночная цена газа на май составляет 6,8 тыс. грн за тыс. куб. м (с НДС), или на 27% ниже цены, рассчитанной в соответствии с требованиями Кабмина.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что не могут выполнить постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения. По словам руководителя газового дивизиона компании Андрея Фаворова, снижение цены на газ для населения предусмотрено постановлением № 293, которое не отменяет режим спецобязательств (ПСО), возложенный на «Нафтогаз» постановлением № 867. Именно постановление № 687 и предлагает отменить или исправить компания.

«Без такого решения Кабинета министров "Нафтогаз" не имеет права самостоятельно уменьшать стоимость ресурса, который поставляет розничным поставщикам газа, производителям тепла и другим потребителям, которые подпадают под действие положения о ПСО. Нарушение этого положения грозит компании и ее должностным лицам как ответственностью за нарушение лицензионных условий поставок природного газа, так и ответственностью за уголовно наказуемые правонарушения», – пояснили в компании.

В марте 2019 года «Нафтогаз» предложил снизить цены на газ для населения путем отмены режима ПСО. Предложение было продиктовано снижением закупочной цены на европейском рынке.

Источник: https://dnews.dn.ua