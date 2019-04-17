Кабмин прекратил действие соглашения с СНГ

17.04.2019 17:00

Кабинет министров прекратил для Украины действие военного соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

На сегодняшнем заседании Кабмин решил прекратить действие соглашения об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники от 1995 года. Кроме того, прекращается действие протокола о внесении изменений и дополнений в соответствующее соглашение.

Отметим, это соглашение заключалось для укрепления и развития сотрудничества стран СНГ в сфере обороны.

Ранее Россия направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое прошло 5 апреля в Москве.

Также министр иностранных дел Павел Климкин ранее заявил, что принципиальных изменений во внешней политике Украины при новоизбранном президенте не будет.

Источник: https://from-ua.com