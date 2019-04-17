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Кабмин прекратил действие соглашения с СНГ
Кабинет министров прекратил для Украины действие военного соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
На сегодняшнем заседании Кабмин решил прекратить действие соглашения об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения и военной техники от 1995 года. Кроме того, прекращается действие протокола о внесении изменений и дополнений в соответствующее соглашение.
Отметим, это соглашение заключалось для укрепления и развития сотрудничества стран СНГ в сфере обороны.
Ранее Россия направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств СНГ, которое прошло 5 апреля в Москве.
Также министр иностранных дел Павел Климкин ранее заявил, что принципиальных изменений во внешней политике Украины при новоизбранном президенте не будет.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, СНГ, Кабмин, соглашение
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