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«Мы увидимся»: Порошенко пообещал прийти на стадион на дебаты с Зеленским
17.04.2019 08:31
Президент Украины Петр Порошенко готов принять участие в предвыборных дебатах на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве 19 апреля. Об этом он заявил во время политического ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина».
Глава государства отметил:
«Я буду делать все возможное для того, чтобы каждый украинский гражданин мог получить наибольшую информацию по двум кандидатам для того, чтобы делать выбор абсолютно сознательно. Так что 19 числа на стадионе мы увидимся».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, стадион, выборы президента, дебаты, Порошенко
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