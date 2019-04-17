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На Донбассе зафиксирован российский «Зоопарк-1» - ОБСЕ
Сегодня стало известно, что беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ, 13 апреля зафиксировал российскую радиолокационную станцию артиллерийской разведки и целеуказания 1Л259, которая входит в состав комплекса «Зоопарк-1» рядом с Горловкой.
Как информирует replyua.net со ссылкой на сайт разведывательного сообщества InformNapalm, об этом отмечается в отчете, который был обнародован шестнадцатого апреля. Также отмечается, что раньше на Донбассе также фиксировалась эта техника. К примеру, почти три года назад, в августе 2016-го, главное управление разведки украинского государства сообщило, что на западной окраине Горловки террористы разместили два комплекса радиолокационной разведки «Зоопарк-1».
Данное сообщение ГУР стало отправной точкой для поиска фотодоказательств в аккаунтах военных из России. А в ноябре того же года аналогичный комплекс попал в поле зрения волонтеров InformNapalm.
Теги: Донбасс, Горловка, оружие
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