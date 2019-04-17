На Донбассе зафиксирован российский «Зоопарк-1» - ОБСЕ

17.04.2019 22:13

Сегодня стало известно, что беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ, 13 апреля зафиксировал российскую радиолокационную станцию артиллерийской разведки и целеуказания 1Л259, которая входит в состав комплекса «Зоопарк-1» рядом с Горловкой.



Как информирует replyua.net со ссылкой на сайт разведывательного сообщества InformNapalm, об этом отмечается в отчете, который был обнародован шестнадцатого апреля. Также отмечается, что раньше на Донбассе также фиксировалась эта техника. К примеру, почти три года назад, в августе 2016-го, главное управление разведки украинского государства сообщило, что на западной окраине Горловки террористы разместили два комплекса радиолокационной разведки «Зоопарк-1».



Данное сообщение ГУР стало отправной точкой для поиска фотодоказательств в аккаунтах военных из России. А в ноябре того же года аналогичный комплекс попал в поле зрения волонтеров InformNapalm.