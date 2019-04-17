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На "Евровидение 2019" едет Верка Сердючка

17.04.2019 08:45
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На "Евровидение 2019" едет Верка Сердючка

Не взирая на то, что Украина отказалась от участия в конкурсе “Евровидение 2019” в Тель-Авиве, украинский артист все же выступит там. 15 апреля на официальном сайте конкурса появилась информация, что Верка Сердючка исполнит песню в одном из интервал-актов песенного соревнования в Израиле.

Сердючке досталась композиция «Toy» триумфатора конкурса прошлого года Нетты Барзилай.

Израильская певица также выступит в первом полуфинале “Евровидения” с новой версией победоносной песни, а также в финале - с новым треком, релиз которого состоится позже.

Кроме Верки Сердючки, зрители также увидят выступления других звезд “Евровидения”: Dana International выступит в одном из полуфиналов и в финале, Кончита Вурст споет Heroes Монса Зелмерлева, Монс исполнит попурри с песней Элени Фурейры, Элени споет песню Верки Сердючки 2007 года. К ним присоединится Гали Атари с песней Hallilujah. Звезда ленты “Чудо-женщина” Гал Гадот станет специальным гостем.

Первый, второй полуфиналы и финал “Евровидения 2019” пройдут в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая 2019 года.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, Евровидение, Верка Сердючка
 
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