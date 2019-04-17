Порошенко вполне может сняться с выборов, преподнеся Зеленскому неприятный сюрприз – эксперт

17.04.2019 20:45

Николай Спиридонов заявил журналистам Новости Украины – From-UA, что Петр Порошенковполне может преподнести своему конкуренту в борьбе за президентское кресло неприятный сюрприз. Политический эксперт не исключает сценария, при котором действующий глава государства попросту снимется с выборов, сообщает replyua.net.



По словам Николая Спиридонова, Петр Порошенко вполне может принять решение сняться с выбором. Такой ход будет весьма неприятным сюрпризом для Владимира Зеленского. Политический эксперт напомнил, что в соответствии с действующим законодательством, Зеленскому, чтобы стать президентом страны, во втором туре придется набирать не менее 50 процентов голосов плюс 1 голос.



В этом и есть смысл снятия с выборов действующего президента. Зеленскому будет достаточно сложно добиться такого результата. Ведь большинство украинцев голосовали не за него, а против Петра Порошенко. Поэтому такой вариант пока исключать точно не стоит. Вместе с тем, Порошенко также может сорвать выборы, пойдя на обострение на Донбассе, или путем недоукомплектованности комиссий. Напомним, ранее Андрей Новак заявил, что Порошенко, имея фракцию в парламенте, может существенно ограничить президентские полномочия Зеленского.