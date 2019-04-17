Порошенко заявил о своей победе во втором туре: разрыв с оппонентом Зеленским значительно сокращен

17.04.2019 09:15

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что его отставание от кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского значительно сократилось и продолжает уменьшаться.



Как пишет replyua.net со ссылкой на «112 Украина», такое заявление гарант Конституции озвучил во вторник, 16 апреля, ссылаясь на данные социологов. При этом он не уточнил, о каких же именно данных идет речь. Таким образом, глава государства отметил: «Социология является зеркалом. Полагаю, это можно брать за базу. Согласно данным социологических опросов, порядка шестидесяти процентов сегодня готовы поддержать моего оппонента, а около сорока процентов - меня».



Выражая уверенность в том, что он одержит победу во время второго тура президентских выборов, Порошенко добавил: «60 процентов, которые определились голосовать за моего оппонента, друзья, я буду за каждый ваш голос бороться. Моя поддержка сегодня растет, а вот Владимира Зеленского - сокращается».