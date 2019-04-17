«С 09:00 до 00:00»: на НСК «Олимпийский» сообщили новые данные по дебатам

17.04.2019 10:00

Штабы кандидатов в президенты действующего главы государства Петра Порошенко и украинского шоумена Владимира Зеленского договорились об аренде стадиона НСК «Олимпийский» для дебатов 19 апреля с 09:00 до 00:00. Об этом сообщил представитель пресс-службы спорткомплекса.

На НСК отметили:

«Такое соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу».

Однако, на стадионе отказались назвать стоимость аренды и другие условия, предусмотренные договором.

По данным пресс-службы, другие детали будут обнародованы позже в зависимости от того, о чем договорятся штабы кандидатов в президенты.

Источник: https://donpress.com