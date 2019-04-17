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Температурная картина изменится: синоптики рассказали о погоде в конце недели
В ближайшие несколько дней в Украине сохранится довольно прохладная погода, однако циклон уйдёт из страны.
Как сообщает replyua.net, ссылаясь на прогноз метеоцентра, 18 апреля, в четверг, атмосферный фронт уйдет из страны, и осадки прекратятся в большинстве областей, за исключением Николаевской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской и Львовской.
При этом температурная картина практически не изменится, в большинстве регионов будет 11-14 градусов тепла. На востоке и на севере страны синоптики прогнозируют всего 9-11 градусов, а на Луганщине, в Харьковской и Сумской областях снова ожидаются заморозки. 19 апреля, в пятницу, осадки прекратятся во всех областях, прохладная погода сохранится. В предстоящие выходные, 20 и 21 апреля, в Украине установится малооблачная и сухая погода, но без потепления.
Существенное повышение температуры синоптики прогнозируют только 22 апреля, в понедельник. В большинстве регионов воздух прогреется до 20 градусов. Напомним, что ранее народный синоптик дал прогноз на предстоящую Пасху, которая в этом году приходится на 28 апреля.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, температура, погода
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