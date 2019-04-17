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Тройной капкан для Петра Порошенко – мнение
Сергей Лямец отметил, что в настоящее время Петр Порошенко оказался не в самой простой ситуации. По словам журналиста, глава государства угодил в тройной капкан, расставленный, как бы это парадоксально не звучало, Генеральной прокуратурой, сообщает replyua.net со ссылкой на Главред.
Сергей Лямец обращает внимание на то, что Генеральная прокуратура, являющаяся частью вертикали президента, буквально обкладывает главу государства уголовными делами. Порошенко оказался, по сути, в тройном капкане, состоящем из дел Курченко, Трампа и Крючкова. Простому смертному выбраться из такой ловушки нереально. Впрочем, президент явно не относится к категории «простой смертный». Порошенко является опытным политиком, умеющим вывернуться в самой непростой ситуации.
Правда, в ситуации с, например, делом Курченко, не все так просто. Лямец обращает внимание на один важный момент. Согласно информации, которой располагает журналист, «Украинский медиа холдинг» продолжает оставаться собственностью Сергея Курченко. При этом беглый олигарх, судя по всему, шантажирует представителей нынешней украинской власти каким-то компроматом. Какая именно компрометирующая информация есть у Курченко – неизвестно. Но, по всей видимости, это действительно нечто важное, поскольку это дело украинские топ-чиновники пытаются похоронить очень активно. Напомним, ранее Сергей Горбатюк обвинил Петра Порошенко в препятствовании расследованию дел Евромайдана.
Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
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