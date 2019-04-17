У «Оппозиционной платформы» больше шансов пройти в парламент, чем у БПП

17.04.2019 16:27

В последнее время рейтинг политической силы «Оппозиционная платформа – За жизнь» существенно возрос. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.



Об этом заявили представители Киевского международного института социологии. Они провели опрос, участие в котором приняли 2004 респондентов. Последние проживают на всей территории Украины, кроме Крыма. Исследование общественного мнения имело место в период с 9 по 14 апреля текущего года. Согласно полученной информации, на сегодняшний день самый высокий парламентский рейтинг имеет политическая сила «Слуга народа», лидером которой является шоумен, руководитель «Студии Квартал 95» Владимир Зеленский. На предстоящих выборах за данную фракцию планируют проголосовать 26% электората. За «Слугой народа» следует партия «Оппозиционная платформа – За жизнь». Ей симпатизируют 16% избирателей. На третьей позиции парламентского рейтинга находится политическая сила «Блок Петра Порошенко «Солидарность». Её поддерживают 14% наших сограждан.