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Украинцы возмущены намерением министра культуры Нищука восстанавливать Нотр-Дам
Намерения министра культуры Украины Евгения Нищука отправить лучших специалистов для восстановления пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери вызвали негодования и бурную реакцию в Сети. Свое возмущение пользователи высказывали на странице министра в Фейсбуке. Напомним, 15 апреля мининстр написал: "От себя хочу отметить, что готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению собора!"
В комментариях под постом люди посоветовали чиновнику обратить внимания н разрушенные замки и церкви по всей Украине.
"Украинские замки отреставрировать не хотите, силами тех специалистов? Французы как-то без вас справятся, наверное",
- написала Настя Лукашевич.
"А назовите объекты, которые эти специалисты у нас отреставрировали?"
- возмутился Алексей Шелиховский.
"Вышлите лучше мастеров для построения концертного зала Национального симфонического оркестра Украины! 23 года коллектив без помещения! Позор!"
- призвала Инна Набитович.
Волна народного возмущения до чиновника докатилась. По крайней мере, 16 апреля в эфире телеканала "112 Украина" Нищук заявил:
"Для нас пожар тоже поучителен, потому что у нас тоже есть памятники, которым тысячелетия и в которых проводятся реставрационные работы. Очевидно, что мы усилим сейчас все противопожарные работы и работы, связанные с безопасностью».
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Франция, пожар, собор, министерство культуры и туризма
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