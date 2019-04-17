Украинцы возмущены намерением министра культуры Нищука восстанавливать Нотр-Дам

17.04.2019 14:00

Намерения министра культуры Украины Евгения Нищука отправить лучших специалистов для восстановления пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери вызвали негодования и бурную реакцию в Сети. Свое возмущение пользователи высказывали на странице министра в Фейсбуке. Напомним, 15 апреля мининстр написал: "От себя хочу отметить, что готовы максимально быстро направить своих лучших специалистов и реставраторов для работ по восстановлению собора!"

В комментариях под постом люди посоветовали чиновнику обратить внимания н разрушенные замки и церкви по всей Украине.

"Украинские замки отреставрировать не хотите, силами тех специалистов? Французы как-то без вас справятся, наверное",

- написала Настя Лукашевич.

"А назовите объекты, которые эти специалисты у нас отреставрировали?"

- возмутился Алексей Шелиховский.

"Вышлите лучше мастеров для построения концертного зала Национального симфонического оркестра Украины! 23 года коллектив без помещения! Позор!"

- призвала Инна Набитович.

Волна народного возмущения до чиновника докатилась. По крайней мере, 16 апреля в эфире телеканала "112 Украина" Нищук заявил:

"Для нас пожар тоже поучителен, потому что у нас тоже есть памятники, которым тысячелетия и в которых проводятся реставрационные работы. Очевидно, что мы усилим сейчас все противопожарные работы и работы, связанные с безопасностью».

Источник: http://kr24.com.ua