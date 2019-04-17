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В Киев свозят спецназ с полным боекомплектом, генералы Порошенко готовят путч, - Рыбчинский
В Киев в штатском с полным боекомплектом прибыли несколько групп спецназовцев, по 300 человек каждая. Как передает "Хвыля", об этом народный депутат Евгений Рыбчинский сообщил на своей странице в Facebook.
«На данный момент у них нет единого командного пункта, каждая группа управляется непосредственно своим командиром. Сегодня-завтра им будет поставлена задача, связанная со срывом выборов и введением в Украине военной диктатуры. Руководители подразделений, прибывших инкогнито в столицу из Винницкой, Житомирской и других областей, работают в режиме полной боевой готовности», — отметил депутат.
По словам нардепа, генералы, которые стали миллионерами за 5 лет войны, вместе с главнокомандующим-миллиардером, «не желают отдавать власть демократическим способом и готовят путч».
«В столицу съезжаются атовцы, которым пообещали за 3 дня по тысяче долларов в карман. Вместе с тем, аэропорты Борисполь и Жуляны готовятся к массовому бегству коррумпированной верхушки. Об этом, по инфе инсайдеров, разведки стран партнеров Украины уже сообщили свои правительства. Веселыми обещают быть следующие 4 дня. Но, как говорится, доживем до понедельника…», — отметил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киев, военные, Порошенко
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