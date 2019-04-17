В Кремле отреагировали на заявление Порошенко о встрече с Путиным в «нормандском формате»

17.04.2019 09:00

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что в планах главы Кремля нет встречи «нормандского формата» о которой ранее заявил украинский президент Петр Порошенко. Об этом сообщает «Интерфакс».

Песков, опроверг участие Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных 75-летию высадки участников войск антигитлеровской коалиции и отметил:

«В графике Путина нет».

Напомним, ранее Порошенко заявил:

«Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер германии Ангела Меркель уже в мае месяце обратятся к Путину, скоординируют с США и непосредственно с президентом США Дональдом Трампом, и, не исключаю — я впервые об этом говорю — на празднование открытия Второго фронта, даты высадки союзных войск в Нормандии, будет приглашен президент Российской Федерации Путин. Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришел мир».

Источник: https://donpress.com