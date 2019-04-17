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В МВД ждут представителей от штабов Порошенко и Зеленского для схематизации дебатов
Представителей штабов кандидатов в президенты ждут в Министерстве внутренних дел для наработки окончательной схемы проведения дебатов на НСК "Олимпийский".
Об этом рассказал журналистам 17 апреля глава МВД Арсен Аваков, передает УП.
"Понимая, что есть разночтения в каждом из штабов, как проводить эти дебати, мы пригласили представителей штабов на 17 часов (в министерство –ред.) – прийти к окончательному решению, поставив во главе угла прежде всего безопасность этого ивента, и потом его содержательный компонент. Мы уверены, что сможем прийти к адекватной схеме", – сказал Аваков.
Глава МВД призвал тех, кто собирается прийти на стадион поддержать кандидатов, с пониманием отнестись к мерам безопасности.
"Мы ожидаем до 60 тысяч граждан Украины, которые придут послушать и поддержать своих кандидатов. Эта ситуация достаточно напряженная и требует большого внимания к безопасности", – сказал Аваков.
При этом глава МВД дал понять, что правоохранители планируют задействовать поле стадиона, где во время концертов размещается фан-зона.
"Фан-зона будет использована в полном объеме. Мы подумаем о том, как безопасно разместить людей, в том числе с рамками, досмотром. Мы такое много раз проводили", – заверил Аваков.
На уточняющий вопрос, каким образом планируется развести сторонников двоих кандидатов, Аваков ответил:
"Мы предлагаем разделение… фан-секторов на несколько зон, чтобы максимально избегать конфронтационной риторики".
По словам министра, на стадионе и вне его планируется задействовать до 10 тысяч правоохранителей.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, МВД, дебаты, Порошенко
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