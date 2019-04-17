Зеленский записал новое видеообращение: «Дебаты – 19 апреля!»

17.04.2019 07:47

Вероятный президент Украины Владимир Зеленский, который, согласно свежим социологическим опросам набирает большинство симпатий украинцев, записал к президенту нашей страны Петру Порошенко новое видео, в котором заявил, что дебаты должны состояться 19 апреля 2019 года. Обращаясь к украинскому лидеру, он заявил: «Дебаты - 19 апреля, а реальные дела должны быть каждый день».



Как информирует replyua.net, в своем видео Владимир Зеленский также призвал гаранта Конституции Украины переходить к выполнению реальных дел, а не бегать по клиникам и сдавать анализы, кричать на стадионах, и посещать телевизионные каналы в поисках своего оппонента.







Кандидат в президенты Украины призвал Петра Порошенко вспомнить об украинских моряках, которые находятся в российском плену и ждут, пока Верховный главнокомандующий решит свои предвыборные дела…

