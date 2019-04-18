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1+1 атаковали из-за Зеленского: все подробности наступления перед выборами
Телеканал 1+1 атаковали из-за кандидата в президенты Владимира Зеленского
Так, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заявил о нарушениях избирательного законодательства, связанных с Зеленским. Это можно рассматривать как попытку власти отомстить за провал.
В Центральную избирательную комиссию поступило обращение.
В Нацсовете заявили, что были нарушены статьи 3, 561, 57 и 58 Закона Украины «О выборах Президента Украины».
Так, в частности в течение 27-29 марта в эфире телеканала зафиксировали трансляцию сериала «Слуга народа-3», в котором содержатся высказывания главного героя Голобородька. Они якобы дублируют тезисы предвыборной программы Зеленского и имеют признаки предвыборной агитации.
В частности, фрагмент из сериала, озвученный Голобородько: «… И поэтому, первое, что мы предлагаем — это законопроект о снятии неприкосновенности с Президента, депутатов и судей…», и отдельные тезисы: «Мои законопроекты в этом направлении: «О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей»; «Об импичменте Президента Украины»; «Об отзыве народного депутата Украины», являются частью предвыборной программы этого кандидата, которые идентичны.
Отметим, что 1+1 подал исковое заявление в Печерский районный суд Киева к президенту Украины Петру Порошенко с требованием опровергнуть недостоверную информацию и возместить моральный ущерб в размере 1 млн грн.
В своем иске «Студия 1+1» просит признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд информационных сообщений, распространенных главой государства на своей странице в Facebook, а также озвученных «на собрании граждан».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, телевидение, атака, Владимир Зеленский, выборы президента, дебаты
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