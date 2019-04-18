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Без осадков, уже тепло: синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни
С сегодняшнего дня, 18 апреля, погодная картина в Украине начнет меняться в лучшую сторону.
Как информирует replyua.net, ссылаясь на последние данные Гидрометцентра, в четверг циклон начнёт покидать территорию Украины, а температура воздуха медленно начнет повышаться. Согласно прогнозу, сегодня в отдельных областях воздух будет прогреваться уже до 15 градусов тепла, но в ночные часы будет холодно, в некоторых регионах возможны заморозки.
Синоптики предупредили, что в ночь на пятницу в некоторых областях заморозки на почве будут до минус 3 градусов. Самая холодная ночь ожидается в Сумской, Черниговской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Начиная с субботы, с 20 апреля, погодные условия продолжат улучшаться. Синоптики не прогнозируют осадки ни в одной из областей. В большинстве регионов будет малооблачная и сухая погода. Ближе к понедельнику, 22 апреля, настоящая весна всё-таки вступит в свои права. Синоптики обещают уже до 20 градусов со знаком плюс.
Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
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