Без осадков, уже тепло: синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни

18.04.2019 15:07

С сегодняшнего дня, 18 апреля, погодная картина в Украине начнет меняться в лучшую сторону.

Как информирует replyua.net, ссылаясь на последние данные Гидрометцентра, в четверг циклон начнёт покидать территорию Украины, а температура воздуха медленно начнет повышаться. Согласно прогнозу, сегодня в отдельных областях воздух будет прогреваться уже до 15 градусов тепла, но в ночные часы будет холодно, в некоторых регионах возможны заморозки.



Синоптики предупредили, что в ночь на пятницу в некоторых областях заморозки на почве будут до минус 3 градусов. Самая холодная ночь ожидается в Сумской, Черниговской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Начиная с субботы, с 20 апреля, погодные условия продолжат улучшаться. Синоптики не прогнозируют осадки ни в одной из областей. В большинстве регионов будет малооблачная и сухая погода. Ближе к понедельнику, 22 апреля, настоящая весна всё-таки вступит в свои права. Синоптики обещают уже до 20 градусов со знаком плюс.