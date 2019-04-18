Что будет с вкладчиками и заемщиками Приватбанка из-за проигрыша суда

18.04.2019 22:10

Постановление Окружного административного суда г. Киева о незаконной национализации Приватбанка никак не скажется на текущей деятельности госструктуры. Об этом говорят не только в самом Приватбанке и в НБУ, но и независимые эксперты. Власти уже заявили, что подадут апелляционные жалобы. И точно будут идти до конца, это еще две судебные инстанции.

«Сначала дело должно попасть в Шестой апелляционный административный суд. Думаю, там оно будет рассматриваться 2-3 месяца. А за ним уже идет последняя инстанция — Верховный суд, где рассмотрение может пройти за пару месяцев, если Нацбанк не будет затягивать дело», — уточнил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

Что будет с вкладчиками и заемщиками

Пока дело банка будет находиться в судах клиентам Приватбанка ничего не грозит. Ни вкладчикам, ни заемщикам, ни всем остальным.

«Ничего со счетами людей и бизнеса не случится. Думаю, активные операции банк тоже сворачивать не будет. Все останется по-прежнему, тем более что Минфин поставил четкие требования по зарабатыванию прибыли», — подчеркнул в разговоре с UBR.ua финансовый эксперт Владислав Кравец.

Аналогичной точки зрения придерживаются и другие аналитики. Они больше боятся психологической реакции вкладчиков, которые могут начать снимать деньги со счетов. Потому допускают временные антикризисные меры.

«Чтобы избежать бегства депозитов из отдельно взятого банка, может вводиться временный мораторий на выплату вкладов. Но даже если это произойдет, это будет краткосрочная мера. При относительно стабильном курсе, я бы сильно не переживал», — сказал UBR.ua исполнительный директор Международного фонда Блейзера (The Bleyzer Foundation) Олегом Устенко.

Реальных оснований для беспокойства клиентов финансисты не видят: ни в ходе судов, ни после них. Банк продолжит выполнять свои обязательства. Если будут оттоки вкладов, то Приватбанк может конвертировать в живые деньги оставшиеся в его капитале гособлигации. Или пойти на крайнюю меру — привлечь рефинансирование Нацбанка.

Что кредиторы скажут

Чего действительно стоит опасаться — реакции на судебные процессы со стороны иностранных кредиторов. Для них Приватбанк всегда был рисковой субстанцией — в одной структуре сосредоточена значительная часть депозитов всей страны (людей и бизнеса): 219,3 млрд. грн. из общей депозитной массы 939,3 млрд. грн. на начало 2019 года. Собственно, потому МВФ в свое время и настаивал на национализации банка.

Обострение в судебном противостоянии с бывшими акционерами банка точно обеспокоит международные финансовые организации. В крайнем случае, они могут приостановить кредитование Украины. Что всегда плохо, а сейчас особенно. В 2019-2020 году наша страна должна выплатить по внешним кредитам $15 млрд., а в этом году пик платежей придется на май. За один только месяц по кредитам придется перечислить порядка $2 млрд.

«Пострадает наш авторитет в международных финансовых институциях. Особенно после заявлений Нацбанка, что все было утверждено и согласовано с международными организациями. Фактически идет попытка перевесить ответственность с себя на кого-то другого, внешнего игрока», — отметил Устенко.

Кто заплатит за ошибки

Чиновники будут делать все, чтобы минимизировать ущерб.

«Если Нацбанк с Минфином проиграют дело на всех судебных инстанциях, вплоть до Верховного суда, думаю, они пойдут на мировую с бывшими акционерами Приватбанка. И вряд ли предметом этой мировой будут деньги — то есть выплата компенсации живыми средствами. Точно нет. Поскольку этого не поймут МВФ, Всемирный банк и прочие международные финансовые организации, которые помогают нам решить долговую проблему. Скорее всего, будут политические договоренности по государственным активам», — уверен Владислав Кравец.

Те, кто верит в денежные компенсации акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, говорят о групповой ответственности.

«Если будет выплата компенсации, выплачивать ее должны не налогоплательщики, а те, кто подписывал бумаги о национализации. Есть смысл подать параллельный иск в суд на всех, кто подписывал документы от государства Украина, с последующим арестом и продажей их имущества. Украинские налогоплательщики пострадали, они и так уже потеряли $5,5 млрд долл. Иначе все чревато подрывом доверия ко всем институтам власти. Грозит увеличением дефицита госбюджета, долговой нагрузки, подрывом доверия к монетарным властям», — развел руками Олег Устенко.