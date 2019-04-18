Что делать "евробляхерам" после 24 мая: рекомендации юриста

18.04.2019 07:45

В Украине сейчас насчитывается около 230 000 автомобилей на иностранной регистрации. После 24 мая полиция их будет штрафовать. Причем штраф может достигнуть десятки тысяч гривен.

Автоюрист Константин Воловик, выступая на одном из телеканалов, рассказал, что нужно делать "евробляхерам", пишет autonews.

Прежде всего, юрист посоветовал после 24 мая не ездить на «евробляхах». Если полиция в первый раз задержит такого водителя, то его оштрафуют на 8 500 гривен. Если во второй раз — штраф составит 17 000 грн. Кроме того, во втором случае полиция отберет на один год права.

Также будут штрафовать и реальных владельцев "евроблях", на чье имя они были ввезены в Украину. Их "пробьют" по базе. Поэтому даже если "евробляха" стоит в гараже, это не избавит её владельца от штрафа, который будет зависеть от срока «просрочки» временного ввоза. Максимальный штраф в этом случае достигнет 170 000 грн. В некоторых случаях вместо штрафа могут конфисковать автомобиль. При максимальном штрафе для некоторых автомобилистов это будут предпочтительный вариант.

Не рекомендуется владельцам "евроблях" заявлять об их "угонах", пытаться перебить номера, или заниматься другими манипуляциями. Это может привести к уголовной ответственности и тогда просто штрафом, пусть даже большим, уже не отделаешься.

Источник: https://from-ua.com