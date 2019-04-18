Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Дебаты Зеленского и Порошенко: кого не пустят на "Олимпийский"

18.04.2019 20:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дебаты Зеленского и Порошенко: кого не пустят на "Олимпийский"

Украинцам рассказали об организации дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые запланированы накануне второго тура выборов 19 апреля.
У правоохранителей достаточно средств, состава и законодательной базы, чтобы обеспечить безопасность во время дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский", пишет from-ua.
Об этом заявил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в эфире одного из украинских телеканалов. Отмечается, что меры безопасности будут обеспечиваться силами Национальной полиции, Национальной гвардии и ГСЧС.
При этом Шевченко подчеркнул, что проверки на НСК "Олимпийский" во время дебатов будут "глубокие и придирчивы".
"Пожалуйста, все, кто сможет и захочет туда прийти, ни в коем случае не берите с собой ничего, что может быть использовано, как оружие, даже если оно легальное, например газовые баллончики, ножи, металлические предметы. Также ничего, что может быть использовано как пиротехника", — подчеркнул он.
Шевченко дополнительно сообщил, что техника безопасности на НСК "Олимпийский" предусматривает оперативную эвакуацию 7 тыс. лиц в случае поступления сообщения о минировании.
"Этот объект будет заранее проверенный и взят под охрану, а также если такие звонки будут в режиме 24/ , то я думаю, что мы справимся и будем принимать адекватные решения", — резюмировал спикер МВД.



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, дебаты, НСК "Олимпийский", Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх