До чого слід готуватися новообраному президенту України: найбільш ймовірні сценарії

18.04.2019 13:20

Глобальна зміна політичного простору відбувається не тільки в Україні, а й в світі, і наслідки цього можуть бути непередбачуваними. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту інтернет-видання Новости Украины – From-UA розповів депутат ВО "Свобода" Юрій Сиротюк.

За словами нашого співрозмовника, «прогнози перед виборами є річчю невдячною».

«Досить часто буває так, що виборець визначає свою позицію в останній момент, і тому тільки після закриття дільниць ми будемо знати, хто гіпотетично стане президентом, тому що для цього треба ще пройти процедуру інаугурації», - пояснює експерт.

«На цих виборах були «чорні лебеді», тобто ми передбачали появу таких факторів, які можуть суттєво вплинути на перебіг виборів, зірвати їх. Передусім це був фактор Росії, яка могла настільки зірвати ситуацію на московсько-українському фронті, що було б не до виборів. Ми передбачали ситуацію суттєвого впливу олігархів, коли повністю монополізовані великі медіа значним чином вплинули на свідомість громадян і привели до того вибору без вибору який ми маємо у 2 турі», - додає Сиротюк.

За словами депутата, хто б з кандидатів не став президентом, він зіткнеться зі спротивом олігархів щодо наведення порядку.

«Найбанальнішій сценарій, який може бути організований, це сценарій встановлення парламентської республіки. Або нового президента до цього підштовхнуть, коли скажуть, що інститут президентства був головною причиною бід за всі роки незалежності, хоча це є очевидною неправдою. І новообраний президент може сказати, що я роблю шляхетну річ, я відмовляюся від посади президента, і моє завдання - провести через Раду зміни до Конституції і перетворення України на парламентську республіку, подолання дуалізму виконавчої влади і залишення за президентом церемоніальній функції тощо. Цей сценарій не відкидається, бо він читався ще напередодні виборів», - каже Сиротюк.

З іншого боку, продовжує експерт, парламент сам може почати відповідні кроки до переведення України до парламентської республіки.

«Тобто якщо ми не приберемо форс-мажори - замахи, вбивства, то найбільш вірогідним сценарієм, що президент не зможе виконувати свої повноваження, це є те, що буде запущений механізм ліквідації самого інституту президентства, обмеження його впливу, як обмеженням шляхом змін до Конституції, так і обмеженням по факту, коли великі фінансово-промислові групи не будуть давати можливості реалізовувати наявні у президента повноваження», - каже наш співрозмовник.

«Влада - це дуже серйозне випробування. Влада для непідготовленої людини - як не об'їжджена лошиця. Владу легше здобути, ніж її втримати, тобто легше інколи на коня сісти, ніж потім на ньому втриматися. Тому ще випробуванням є те, як ймовірна людина, яка не мала жодного досвіду у політиці, в один момент очолює найбільшу за територією європейську країну з величезним населенням, величезним викликами, величезними проблемами без зрозумілою стратегії, без не популістської, а реалістичної програми, без команди, яку знає суспільство і без будь-якої історії. Тому якщо ми говоримо про зміну президента, то там ще головним викликом буде - чи готова людина до тої влади, яка впаде йому на голову», - додає експерт.

Депутат нагадує, що не всі президенти в історії України могли якісно скористатися механізмом президентства.

«Ми пам'ятаємо, яким слабким був перший президент Кравчук, яким був слабким Ющенко. Поки що ми маємо задачу з багатьма невідомими. Зараз є конспірологічна версія, розказують, що сама процедура виборів може бути зірвана, хоча я тут не бачу можливостей, тому що той, хто піде на такий сценарій, він втратить не тільки політичні позиції, а буде мати і важки юридичні наслідки, в тому числі й кримінальні. Але висновки робляться після виходу з дільниць», - резюмує співрозмовник видання.