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Губарев прогнозирует войну «Донбасса с Галичной»
«Народной губернатор» Донбасса Павел Губарев заявил, что Украине нужна федерализация, в противном случае возможна война между Донбассом и Галичиной.
Об это он заявил в одном из интервью, передает donpress.com.
По его словам, люди, проживающие в Украине, якобы, всегда были «ментально разными»:
«Жители юго-востока кардинально отличаются от тех, кто живет в центральной Украине, а тем более на Западной. Еще Тарас Чорновил в 1994 году, говорил, что Украине нужна федерализация, чтобы права всех были учтены, иначе Донбасс будет воевать с Галичиной. По сути, так и произошло. Воюют два проекта — проект интеграции в Европу и проект интеграции в Россию, домой в Россию».
При этом он уточнил, что Донбасс оказался в Украине «случайно»:
«Мы же в Украине оказались случайно, в результате неправильного передела союзных республик большевиками. Чтобы разбавить украинский буржуазный национализм, которого большевики опасались, тогда Донецко-Криворожскую республику прирезали в УССР. Разбавили вот этот национализм рабочим классом, потому что Донбасс был индустриальным массивом. Результат нашей войны сегодня — вот это историческое решение. Были бы мы в России, было бы все иначе. Жила бы себе Украина в составе 8 областей и все бы у нее было хорошо».
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Европа, интеграция, федерализация, Губарев
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