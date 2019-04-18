Губарев прогнозирует войну «Донбасса с Галичной»

18.04.2019 17:19

«Народной губернатор» Донбасса Павел Губарев заявил, что Украине нужна федерализация, в противном случае возможна война между Донбассом и Галичиной.

Об это он заявил в одном из интервью, передает donpress.com.

По его словам, люди, проживающие в Украине, якобы, всегда были «ментально разными»:

«Жители юго-востока кардинально отличаются от тех, кто живет в центральной Украине, а тем более на Западной. Еще Тарас Чорновил в 1994 году, говорил, что Украине нужна федерализация, чтобы права всех были учтены, иначе Донбасс будет воевать с Галичиной. По сути, так и произошло. Воюют два проекта — проект интеграции в Европу и проект интеграции в Россию, домой в Россию».

При этом он уточнил, что Донбасс оказался в Украине «случайно»:

«Мы же в Украине оказались случайно, в результате неправильного передела союзных республик большевиками. Чтобы разбавить украинский буржуазный национализм, которого большевики опасались, тогда Донецко-Криворожскую республику прирезали в УССР. Разбавили вот этот национализм рабочим классом, потому что Донбасс был индустриальным массивом. Результат нашей войны сегодня — вот это историческое решение. Были бы мы в России, было бы все иначе. Жила бы себе Украина в составе 8 областей и все бы у нее было хорошо».