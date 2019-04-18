Избавить от старья: Савченко пригрозила Раде потрясениями

18.04.2019 08:48

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что сейчас Верховную Раду наполняет старье, и его нужно заменить, а граждане Украины научились больше не верить политикам-обманщикам.

Украинцы научились думать, рассказала нардеп после освобождения из-под стражи, пишет Интерфакс-Украина.

По словам политика, ее соотечественники нашли путь, как мирным, эволюционным способом изменить действующую политическую систему.

"…Наша политическая сила Общественно-политическая платформа Надежды Савченко поможет заменить все те политические партии, все то старье, которое сейчас наполняет Верховную Раду, и у нас это получится", — заявила народная избранница.

Источник: https://from-ua.com