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Избавить от старья: Савченко пригрозила Раде потрясениями
18.04.2019 08:48
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что сейчас Верховную Раду наполняет старье, и его нужно заменить, а граждане Украины научились больше не верить политикам-обманщикам.
Украинцы научились думать, рассказала нардеп после освобождения из-под стражи, пишет Интерфакс-Украина.
По словам политика, ее соотечественники нашли путь, как мирным, эволюционным способом изменить действующую политическую систему.
"…Наша политическая сила Общественно-политическая платформа Надежды Савченко поможет заменить все те политические партии, все то старье, которое сейчас наполняет Верховную Раду, и у нас это получится", — заявила народная избранница.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Верховная Рада, Савченко
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