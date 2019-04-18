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Как меняется курс гривны перед 2 туром выборов: свежий курс

18.04.2019 14:15
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Как меняется курс гривны перед 2 туром выборов: свежий курс

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 18 апреля, пишет Гордон.

Курс гривны к доллару укрепился на три копейки: с 26,72 грн/$ до 26,69 грн/$.

Курс гривны к евро укрепился на пять копеек: с 30,21 грн/€ до 30,16 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился на одну копейку: с 4,16 грн/10 руб. до 4,17 грн/10 руб.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, доллар, гривня, курс валют
 
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