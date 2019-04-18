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Россия нанесла еще один тяжелый удар по экономике Украины: после запрета по нефти Кремль ввел новое эмбарго

18.04.2019 20:19
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Россия нанесла еще один тяжелый удар по экономике Украины: после запрета по нефти Кремль ввел новое эмбарго

Россия начала новый виток экономической войны против Украины и нанесла второй удар, официально запретив импорт труб из Украины. Сегодня днем правительство Медведева уже объявила о полном запрете экспорта в Украину нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на публикацию документа "О внесении изменений в постановление правительства РФ от 29 декабря 2018 года", передает .dialog.ua.

Согласно опубликованной информации Москва запретила ввоз труб из Украины из черных металлов, в том числе для нефте- и газопроводов. СМИ сообщают, что в документе отмечается целая линейка продукции, для которой российский рынок отныне будет закрыт. Журналисты отмечают, что в дополнение россияне ввели запрет на ввоз из Украины определенных видов стальной проволоки и канатов. В социальных сетях предполагают, что Россия готовится к жесткому противостоянию с Украиной в ближайшее время.



Теги: экономика, Украина, Россия, Донбасс, СМИ, нефть, экспорт, Медведев, импорт
 
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