СМИ: Украинцы восстали против бездействия власти. ВИДЕО

18.04.2019 13:58

В Украине продолжаются протесты и митинги против бездействия власти. К митингующим в Запорожской, Ровненской, Винницкой, Житомирской, Харьковской, Киевской областей присоединились Николаевская, Черниговская, Львовская и Черкасская области, передает Newformat.info.

Народ восстал, люди считают, что президент Украины Петр Порошенко много обещает, но серьезные проблемы в государстве остаются нерешенными, они больше не хотят верить ему и хотят добиться справедливости. Люди требуют посадить коррупционеров в тюрьму, не допустить того, чтобы кто-то наживался на войне, которая идет на Донбассе. Украинцы считают, что Порошенко, которому они верили, предал свой народ.

Источник: https://from-ua.com