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Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира

18.04.2019 21:28
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Стало известно место Украины в рейтинге "самых несчастных" экономик мира

Украина вошла в ТОП-10 рейтинга "самых несчастных" экономик мира, который ежегодно составляет агентство Bloomberg на основе показателей безработицы и инфляции, пишет Сегодня.
По итогам 2018 года Украина расположилась на шестом месте и, согласно прогнозу, сохранит это место в 2019 году.
В целом десятка "самых несчастных" экономик по результатам прошлого года выглядит так: Венесуэла, Аргентина, ЮАР, Турция, Греция, Украина, Испания, Уругвай, Бразилия, Сербия.
По прогнозам аналитиков, в 2019 году первые шесть стран сохранят свои места в рейтинге. На седьмой позиции – Уругвай, восьмую и девятую – совместно разделят Бразилия и Испания, а на десятой – Саудовская Аравия.
Напомним, год назад агентство сообщило, что в 2017 году экономика Украины находилась на пятом месте в этом рейтинге, а по итогам 2018-го прогнозировалось седьмое.



Теги: экономика, Украина, Донбасс, рейтинг, бедность
 
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