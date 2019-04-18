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Тимошенко прогнозирует победу Зеленского на выборах президента
Лидер партии «Батькивщина» и экс-кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко призвала украинцев смириться с тем, что украинский комик Владимир Зеленский побеждает действующего главу государства Петра Порошенко во втором туре президентских выборов. Об этом она заявила в обращении опубликованном на странице Тимошенко в соцсети.
Лидер «Батькивщины» уточнила:
«Математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность. Нужно уже думать, как с этим жить дальше».
В то же время, Тимошенко призвала украинцев не ссориться друг с другом из-за политики и объединиться:
«Один кандидат пугает, что после выборов будет армагеддон. Второй кандидат говорит о том, что все будет зешибись. Не будет ни первого, ни второго. После 21 апреля наступит 22 апреля. Но отношения между людьми будут разрушены. Нам надо это прекращать. Нам надо вернуться с политической воны, прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Тимошенко
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