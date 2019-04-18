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Украинцам рассказали, ждать ли потепление на Пасху
18.04.2019 13:38
Украинцев обнадеживают теплой весной.
К концу апреля в Украине ожидается теплая погода, однако уже в мае возможны новые заморозки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Голени, непогода, бушующая над Украиной в последние дни, близится к завершению и уже на выходных и в начале следующей недели погода улучшится. В частности, ожидается потепление до +15 градусов.
Синоптик также рассказала, что уже после 23 апреля потепление доберется до +20 градусов на западе Украины. А к Пасхе по всей стране температура достигнет +20 градусов.
Однако, как отметила синоптик, в мае заморозки ненадолго вернутся в Украину.
Теги: Донбасс, погода, Пасха, потепление, прогноз погоды
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