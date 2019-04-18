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Украинский астролог сделал неожиданный прогноз о результатах выборов

18.04.2019 12:45
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Украинский астролог сделал неожиданный прогноз о результатах выборов

Украинский астролог Олег Горбань сделал прогноз на предстоящий второй тур выборов президента Украины, передает «Главком».

По его мнению, Украину ожидает немало сюрпризов и решительные сдвиги. Он указывает, что в марте этого года планета Уран (символизирующая стремление вырваться из ограничений) перешла в знак Тельца на ближайший семилетний срок. Это скажется на расстановке сил и приведет к большим переменам.

По словам астролога, большой разницы между кандидатами во втором туре не предвидится.

«Дело в том, что сейчас начался временной промежуток, когда появляется возможность изменить курс страны, обновить его. Но никто не может предсказать, в какую сторону это изменение может произойти. Это очень сильно зависит от морально-этических качеств человека, кандидата в президенты», — уточняет астролог.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, прогноз, астролог, выборы президента
 
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