Улицы Харькова залило кипятком: люди попали в адскую ловушку, видео

18.04.2019 07:10

Не успели в Харькове опомниться после грандиозного прорыватрубопровода на рынке «Океан», как в город пришла напасть похлеще

Паблики в социальных сетях облетело фото автомобиля неподалеку станции метро «Киевская», на крыше которого сидят двое мужчин и ждут подмогу. Вокруг них пар, а под колесами кипяток.

Позже вызволять заcтрявшую машину приехали спасатели на спецтранспорте.

Также появилось много видео, на которых видны масштабы инцидента.

Возле метро Киевская знатно прорвало бочок. Воды затопила дорогу, лужи по 30-40 см.По такому торжественному случаю образовалась нехилая пробка .

Как позже стало известно, на улице Шевченко днем прорвало теплотрассу, которая соединяет ТЭЦ-5 и Салтовку. Кипяток залил близлежащие улицы, а высота воды в некоторых местах достигала 40 сантиметров.

Правоохранители перекрыли движение в районе прорыва и перенаправляли транспортные потоки на другие улицы. Были частично перекрыты улица Матюшенко от ул. Челюскинцев до ул. Шевченко.