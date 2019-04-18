В Украину прибывают международные наблюдатели

18.04.2019 14:30

На второй тур президентских выборов в Украину начинают приезжать иностранные наблюдатели. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии УНН.

«Только начинают прибывать международные наблюдатели, которые едут на второй тур выборов. Думаю, их будет достаточно много», – заявил пресс-секретарь.

Отмечается, что большое количество наблюдателей, которые были во время первого тура, не выезжали за пределы страны.

«Не все уехали после первого тура. Если в целом прибыло около 1700 человек на первый тур выборов, из более чем 40 стран, то выехало около 500 человек. То есть, 1200 человек осталось в Украине. Поэтому, собственно говоря, большинство иностранных наблюдателей все это время находились в Украине», – добавил Слободян.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.

Источник: https://dnews.dn.ua