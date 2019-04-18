- В Украину прибывают международные наблюдатели14:30
- Как меняется курс гривны перед 2 туром выборов: свежий курс14:15
- СМИ: Украинцы восстали против бездействия власти. ВИДЕО13:58
- Украинцам рассказали, ждать ли потепление на Пасху13:38
- До чого слід готуватися новообраному президенту України: найбільш ймовірні сценарії13:20
- Над КПП «Гуково» и вдоль границы зафиксированы полеты вертолетов ФС РФ13:03
- Украинский астролог сделал неожиданный прогноз о результатах выборов12:45
- Требования к продуктам питания ужесточили: что изменится в Украине12:30
- Боевики сносят кафе "Сепар" в центре Донецка12:15
- Зеленский вынес вердикт по объединению с Порошенко: важное заявление12:00
В Украину прибывают международные наблюдатели
На второй тур президентских выборов в Украину начинают приезжать иностранные наблюдатели. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в комментарии УНН.
«Только начинают прибывать международные наблюдатели, которые едут на второй тур выборов. Думаю, их будет достаточно много», – заявил пресс-секретарь.
Отмечается, что большое количество наблюдателей, которые были во время первого тура, не выезжали за пределы страны.
«Не все уехали после первого тура. Если в целом прибыло около 1700 человек на первый тур выборов, из более чем 40 стран, то выехало около 500 человек. То есть, 1200 человек осталось в Украине. Поэтому, собственно говоря, большинство иностранных наблюдателей все это время находились в Украине», – добавил Слободян.
Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, наблюдатели, выборы президента
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- Если не вернутся российские наблюдатели, может начаться кровопролитие
- Мэр Донецка утверждает: руководство УВД на стороне грузинского "десанта"
- Коалиция будет работать и без Ляшко
- Выборы президента Украины. "Грузинский десант" отменяется
- На выборах президента Украины не будет российских наблюдателей: подробности
- Над КПП «Гуково» и вдоль границы зафиксированы полеты вертолетов ФС РФ13:03
- Боевики сносят кафе "Сепар" в центре Донецка12:15
- В ОРДО отменят «комендантский час»11:15
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой 07:30
- ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов21:46
- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
- На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты19:30
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"19:15
- В Украину прибывают международные наблюдатели14:30
- Как меняется курс гривны перед 2 туром выборов: свежий курс14:15
- СМИ: Украинцы восстали против бездействия власти. ВИДЕО13:58
- Украинцам рассказали, ждать ли потепление на Пасху13:38
- До чого слід готуватися новообраному президенту України: найбільш ймовірні сценарії13:20
- В Киеве появятся "Uber-маршрутки"13:10
- Над КПП «Гуково» и вдоль границы зафиксированы полеты вертолетов ФС РФ13:03
- Украинский астролог сделал неожиданный прогноз о результатах выборов12:45
- Требования к продуктам питания ужесточили: что изменится в Украине12:30
- Боевики сносят кафе "Сепар" в центре Донецка12:15
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Как быстро бросить курить: придуман новый способ09:29
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- Украинские банки продолжают закрывать отделения
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- Зеленский сделал важное заявление: "Я получил секретную информацию". ВИДЕО