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Зеленский дал первое большое интервью: Путин, наркотики, роспуск Рады. ВИДЕО

18.04.2019 10:30
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Зеленский дал первое большое интервью: Путин, наркотики, роспуск Рады. ВИДЕО

17 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский дал первое развернутое интервью с момента объявления второго тура выборов президента Украины. Видео опубликовано на сайте РБК-Украина.

Шоумен говорил о роспуске Рады, вариантах коалиции, запрете въезжать в Украину российским артистам, легализации легких наркотиков и главе страны-агрессора России Владимире Путине, сообщил журналист издания Сергей Щербина.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, интервью, выборы президента
 
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