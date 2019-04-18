Главная / Новости / Украина / Зеленский дал первое большое интервью: Путин, наркотики, роспуск Рады. ВИДЕО
Последние новости раздела
- Зеленский дал первое большое интервью: Путин, наркотики, роспуск Рады. ВИДЕО10:30
- Нацсовет обратится в ЦИК из-за нарушений в эфире 1+1, связанных с Зеленским09:30
- «Я вместе с украинским народом требую снижения тарифов»: Порошенко сделал заявление09:15
- Избавить от старья: Савченко пригрозила Раде потрясениями08:48
- «Нефтегаз» намерен повысить цену на газ с 1 мая08:00
- Что делать "евробляхерам" после 24 мая: рекомендации юриста07:45
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой 07:30
- Тимошенко прогнозирует победу Зеленского на выборах президента07:20
- Улицы Харькова залило кипятком: люди попали в адскую ловушку, видео07:10
- На Донбассе зафиксирован российский «Зоопарк-1» - ОБСЕ22:13
Зеленский дал первое большое интервью: Путин, наркотики, роспуск Рады. ВИДЕО
18.04.2019 10:30
17 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский дал первое развернутое интервью с момента объявления второго тура выборов президента Украины. Видео опубликовано на сайте РБК-Украина.
Шоумен говорил о роспуске Рады, вариантах коалиции, запрете въезжать в Украину российским артистам, легализации легких наркотиков и главе страны-агрессора России Владимире Путине, сообщил журналист издания Сергей Щербина.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, интервью, выборы президента
Читайте также:
- "95 квартал" проводил президента и встретил Новый год
- «Что же будет с Украиной?»: Зеленский дал новое интервью по переговорам с Путиным
- Зеленский сделал важное заявление: "Я получил секретную информацию". ВИДЕО
- «Все были на таких эмоциях»: Зеленский объяснил свои слова о готовности стать на колени перед Путиным
- Зеленский и компания: Любим Донецк за киносеансы и возможность пострелять!
- Дэвид Копперфилд показал грандиозный фокус с кольцом (ФОТО)
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой 07:30
- ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов21:46
- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
- На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты19:30
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"19:15
- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
- В ряды «ЛДНР» командированы более 2 тысяч российских офицеров – Наев18:15
- Актуально по блокпостам: на КПВВ «Каргил» запущены генераторы, пропуск граждан восстановлен18:02
- Зеленский дал первое большое интервью: Путин, наркотики, роспуск Рады. ВИДЕО10:30
- Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold разочаровал первых пользователей10:15
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Нацсовет обратится в ЦИК из-за нарушений в эфире 1+1, связанных с Зеленским09:30
- «Я вместе с украинским народом требую снижения тарифов»: Порошенко сделал заявление09:15
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Избавить от старья: Савченко пригрозила Раде потрясениями08:48
- "Ингулец" и "Шахтер" вышли в финал Кубка Украины по футболу08:40
- В России нашли монету, датированную 2122 годом08:31
- Почему крестят на 40-й день после рождения10:00
- Эти три знака зодиака, никогда не ударят Вам в спину09:45
- Как улучшить самочувствие во время ПМС09:02
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Как быстро бросить курить: придуман новый способ09:29
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- Украинские банки продолжают закрывать отделения
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- Зеленский сделал важное заявление: "Я получил секретную информацию". ВИДЕО