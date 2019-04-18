Зеленский дал первое большое интервью: Путин, наркотики, роспуск Рады. ВИДЕО

18.04.2019 10:30

17 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский дал первое развернутое интервью с момента объявления второго тура выборов президента Украины. Видео опубликовано на сайте РБК-Украина.

Шоумен говорил о роспуске Рады, вариантах коалиции, запрете въезжать в Украину российским артистам, легализации легких наркотиков и главе страны-агрессора России Владимире Путине, сообщил журналист издания Сергей Щербина.

Источник: https://from-ua.com