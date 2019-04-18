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Зеленский сообщил об угрозах его семье
Кандидат в президенты и украинский комик Владимир Зеленский заявил, что еще пока рано говорить о каких-либо политических союзах. Об этом он собщил в интервью «РБК -Украина».
Так, отвечая на вопрос, готов ли он сформировать политический союз с министром МВД Арсеном Аваковым, шоумен отметил:
«Смотрите, мне пока рано говорить о каких-либо политических союзах. Правда. Сейчас, я считаю, что, честно говоря, полиция и охранная фирма — вот это те две структуры, которые реально контролируют безопасность моей семьи. И я им очень благодарен. И это сейчас не смешно, не шутки, не домыслы. Вы сами видели все эти истории со Службой безопасности. Я понимаю, что в Службе безопасности полно супер-специалистов, полно нормальных людей. Но есть разные люди, как везде».
Зеленский добавил, что иногда общается с Аваковым:
«Ну, честно, до последних трех-четырех недель фактически не общался. Пару раз в жизни. Тема моего очень серьезного общения связана с безопасностью. К сожалению, не только моей, но и с безопасностью моей семьи».
По его словам, ему нередко поступают угрозы.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, угрозы
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