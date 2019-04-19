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Пасхальное перемирие по-путински: стали известны итоги переговоров по Донбассу

19.04.2019 11:29
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Пасхальное перемирие по-путински: стали известны итоги переговоров по Донбассу

Переговоры трехсторонней контактной группы по поводу "пасхального" перемирия не оказались результативными.

Как сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, стороны так и не смогли договориться об условиях прекращения огня на время христианского праздника, передает apostrophe.ua.

"РФ отказалась поддержать инициативу Украины, объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины в Донбассе", - пояснила Геращенко.

Она добавила, что Россия категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, праздник, переговоры, Пасха, перемирие, соцсети
 
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