Пасхальное перемирие по-путински: стали известны итоги переговоров по Донбассу

19.04.2019 11:29

Переговоры трехсторонней контактной группы по поводу "пасхального" перемирия не оказались результативными.

Как сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, стороны так и не смогли договориться об условиях прекращения огня на время христианского праздника, передает apostrophe.ua.

"РФ отказалась поддержать инициативу Украины, объявить перемирие на праздник, отказалась взять ответственность за соблюдение тишины в Донбассе", - пояснила Геращенко.

Она добавила, что Россия категорически отказалась взять на себя гарантии соблюдения режима тишины.