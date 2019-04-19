Стало известно, сколько потратил Порошенко на предвыборную агитацию

19.04.2019 13:53

Порошенко на второй тур выборов 2019 потратил вдвое больше своего оппонента Владимира Зеленского. Об этом говорится в сообщении опубликованном на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, пишет ДонПресс.

НАПК сообщает, что вовремя агитации во втором туре выборов президента избирательный фонд Порошенко составил 99,9 млн гривен за счет собственных средств. На агитацию потрачено почти 97 млн ​​гривен. Фонд его Зеленского составил 44,6 млн гривен, а на агитацию политик потратил более 50 млн гривен.

«Финансовые отчеты, которые подавались распорядителями счетов избирательных фондов кандидатов, проверялись на соответствие порядка представления и полноту заполнения, соответствие отчетных данных информации, полученной от банков, на соблюдение ограничений в осуществлении взносов, в том числе о наличии налогового долга у субъекта, который осуществляет взнос», — сказано в сообщении агенства.