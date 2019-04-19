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«Украли все!»: Зеленский записал обращение к украинцам
19.04.2019 07:26
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский накануне второго тура выборов записал новое обращение к украинцам. Соответствующий ролик опубликован в Фейсбуке Зеленского.
В новом ролике Зеленский идет в парке и призывает украинцев прийти на выборы 21 апреля:
«За 28 лет они украли у тебя почти все. Не дай им украсть еще и твой голос. 21 апреля приходи на выборы. Не дай им украсть твое будущее».
Теги: Донбасс, выборы, Владимир Зеленский, голосование, обращение
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