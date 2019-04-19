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«Все сядут»: Зеленский пригрозил Порошенко уголовным делом
Кандидат в президенты Владимир Зеленский пригрозил действующему президенту Петру Порошенко уголовным делом против него уже в ближайшее время. Об этом он заявил во время сегодняшних дебатов, пишет ДонПресс.
Так, на вопрос Порошенко: «Людям все про меня известно. Теперь хочу узнать о вас, о ваших ценностях. Где вы видите Украину через пять лет?», Зеленский ответил:
«Не у прокурора, мне нечего там делать. А вам, возможно, придется. Украина идет в Европу. Я тоже буду защищать европейский выбор».
Кроме того, шоумен добавил, что в случае победы на выборах все, кто нарушают закон, сядут за решетку:
«Все, кто нарушат закон, кто бы это ни был, Свинарчук, Гладковский, Коломойский, сядут. Но это случится не через две недели, это не обещание, это серьезное дело, это дело украинского суда… Сядут, когда нарушат закон»
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, угроза, уголовное дело, Порошенко
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