Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Все сядут»: Зеленский пригрозил Порошенко уголовным делом

19.04.2019 20:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Все сядут»: Зеленский пригрозил Порошенко уголовным делом

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пригрозил действующему президенту Петру Порошенко уголовным делом против него уже в ближайшее время. Об этом он заявил во время сегодняшних дебатов, пишет ДонПресс.
Так, на вопрос Порошенко: «Людям все про меня известно. Теперь хочу узнать о вас, о ваших ценностях. Где вы видите Украину через пять лет?», Зеленский ответил:
«Не у прокурора, мне нечего там делать. А вам, возможно, придется. Украина идет в Европу. Я тоже буду защищать европейский выбор».
Кроме того, шоумен добавил, что в случае победы на выборах все, кто нарушают закон, сядут за решетку:
«Все, кто нарушат закон, кто бы это ни был, Свинарчук, Гладковский, Коломойский, сядут. Но это случится не через две недели, это не обещание, это серьезное дело, это дело украинского суда… Сядут, когда нарушат закон»



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, угроза, уголовное дело, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх