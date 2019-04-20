Чем грозит вкладчикам отмена национализации ПриватБанка

20.04.2019 17:46

Украинцы еще даже не проголосовали во втором туре президентских выборов, а бизнесмен Игорь Коломойский начинает возвращать утраченное за последние пять лет имущество. В четверг 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров о национализации «ПриватБанка». Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного «Приватбанка» с рынка с участием государства, пишет from-ua.

«18 апреля 2019 суд города Киева по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру вывода неплатежеспособного ПАО КБ «Приватбанк» с рынка с участием государства нарушающей нормы действующего законодательства», — говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Эксперты говорят, что со стороны государства будет подана апелляция, но ее исход можно спрогнозировать.

— Во время национализации «ПриватБанка» было много ляпов и огрехов, которые, на мой взгляд, были запрограммированы сознательно, — поясняет финансовый аналитик Алексей Кущ. — Теперь ждем апелляцию, но чутье подсказывает, что она будет примерно такой же.

При этом эксперт говорит, что в случае возникновения паники среди клиентов банка, возможны проблемы у крупнейшего украинского банка.

— На сегодня это не самое лучшее место во вселенной для хранения своих денег, — предупреждает Алексей Кущ. Если начнется паника, то у государства нет 170 млрд грн, чтобы выплатить деньги населению. А панику может спровоцировать что угодно. Народ у нас всегда «верно» интерпретирует новости дня.